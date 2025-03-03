Новые трамваи в Одессе уже в эксплуатации - где ездят

Новые трамваи уже курсируют по Одессе — какие маршруты
На городские маршруты вышли 4 новых трехсекционные низкопольные вагоны модели К1Т306. Особенность таких трамваев в том числе и в том, что благодаря своей конструкции они более комфортны для людей с инвалидностью.
Об этом сообщает официальный канал города.
На какие маршруты выйдут
Новые 4 трамвая модели К1Т306 уже курсируют по следующим маршрутам.
- Маршрут №17 (Куликово поле — 11 ст. Большого Фонтана) — 2 вагона, интервал движения 15-16 мин.
- Маршрут №28 (парк Шевченко — ул. Пастера) — 2 вагона, интервал движения 10-11 мин.
"Они обеспечат более комфортные и безопасные поездки для всех пассажиров, в том числе для людей с инвалидностью",— добавляют в сообщении.
В общей сложности приобрели 13 таких вагонов благодаря кредитному соглашению с Европейским инвестиционным банком. Стоимость билета в трамваях города Одессы сейчас составляет 15 гривен.
О Трамвае К1Т306
Напомним, что вагоны К1Т306 в длину достигают 26 метров и могут перевозить до 300 пассажиров одновременно. Их строит компания "Татра-Юг" на заводе "Южмаш" в Днепре и они эксплуатируются в 22 городах Украины.
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