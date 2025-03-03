Нові трамваї в Одесі вже в експлуатації - де їздять

Трамвай в Одесі. Фото: Офіційний канал міста

На міські маршрути вийшли 4 нові трисекційні низькопідлогові вагони моделі К1Т306. Особливість таких трамваев зокрема й у тому, що завдяки своїй конструкції вони більш приданті для людей з інвалідністю.

Про це повідомляє офіційний канал міста.

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На які маршрути вийдуть

Нові 4 трамваї моделі К1Т306 вже курсують за наступними маршрутами.

Маршрут №17 (Куликове поле – 11 ст. Великого Фонтану) – 2 вагони, інтервал руху 15–16 хв.

Маршрут №28 (парк Шевченка – вул. Пастера) – 2 вагони, інтервал руху 10–11 хв.

"Вони забезпечать комфортніші та безпечніші поїздки для всіх пасажирів, зокрема для людей з інвалідністю", — додають в повідомленні.

Загалом придбали 13 таких вагонів завдяки кредитній угоді з Європейським інвестиційним банком. Вартість квитка у трамваях міста Одеси наразі становить 15 гривень.

Про Трамваї К1Т306

Нагадаємо, що вагони К1Т306 у довжину сягають 26 метрів і можуть перевозити до 300 пасажирів одночасно. Їх будує компанія "Татра-Юг" на заводі "Південмаш" в Дніпрі і вони експлуатуються у 22 містах України.

Нагалаємо, нещодавно ми писали про подорожчання проїзду до Південного. А також про водійські курси для ветеранів в Миколаєві.