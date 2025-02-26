Водійські курси для ветеранів в Миколаєві

Військовий за кермом. Фото ілюстративне: Армія. Інформ

У Миколаєві відкриють навчальні курси з керування авто для ветеранів різного віку та статі. Особливу увагу обіцяють приділити особам з інвалідністю.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Кошти вже виділені

Міністерство ветеранів виділило на таку ініціативу 1,2 мільйони гривень, яких має вистачити на навчання 60 людей. Проте якщо серед учасників бойових дій буде попит — обіцяють збільшити фінансування проєкту.

"Це дуже важливо і я вважаю що це може допомогти нашим хлопцям та дівчаткам", — каже голова Миколаївськоїї ОВА Віталій Кім.

Заявки на навчання в автошколі можна надсилати на електронну пошту відділу з питань ветеранів Миколаївської обласної військової адміністрації — veteran@mk.gov.ua.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про подорожчання проїзду у міському транспорті Миколаєва. А також про незвичайно дорогу автівку, яку помітили в Одесі.