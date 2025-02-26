Водійські курси для ветеранів в Миколаєві

Водійські курси для ветеранів у Миколаєві — які умови
У Миколаєві відкриють навчальні курси з керування авто для ветеранів різного віку та статі. Особливу увагу обіцяють приділити особам з інвалідністю.
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Кошти вже виділені
Міністерство ветеранів виділило на таку ініціативу 1,2 мільйони гривень, яких має вистачити на навчання 60 людей. Проте якщо серед учасників бойових дій буде попит — обіцяють збільшити фінансування проєкту.
"Це дуже важливо і я вважаю що це може допомогти нашим хлопцям та дівчаткам", — каже голова Миколаївськоїї ОВА Віталій Кім.
Заявки на навчання в автошколі можна надсилати на електронну пошту відділу з питань ветеранів Миколаївської обласної військової адміністрації — veteran@mk.gov.ua.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про подорожчання проїзду у міському транспорті Миколаєва. А також про незвичайно дорогу автівку, яку помітили в Одесі.
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