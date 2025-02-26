Водительские курсы для ветеранов в Николаеве — какие условия
В Николаеве откроют учебные курсы по управлению авто для ветеранов разного возраста и пола. Особое внимание обещают уделить лицам с инвалидностью.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Средства уже выделены
Министерство ветеранов выделило на такую инициативу 1,2 миллиона гривен, которых должно хватить на обучение 60 человек. Однако если среди участников боевых действий будет спрос — обещают увеличить финансирование проекта.
"Это очень важно и я считаю, что это может помочь нашим ребятам и девочкам",— говорит глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Заявки на обучение в автошколе можно присылать на электронную почту отдела по вопросам ветеранов Николаевской областной военной администрации — veteran@mk.gov.ua.
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