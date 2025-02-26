Водительские курсы для ветеранов в Николаеве

Военный за рулем. Фото иллюстративное: Армия. Информ

В Николаеве откроют учебные курсы по управлению авто для ветеранов разного возраста и пола. Особое внимание обещают уделить лицам с инвалидностью.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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Средства уже выделены

Министерство ветеранов выделило на такую инициативу 1,2 миллиона гривен, которых должно хватить на обучение 60 человек. Однако если среди участников боевых действий будет спрос — обещают увеличить финансирование проекта.

"Это очень важно и я считаю, что это может помочь нашим ребятам и девочкам",— говорит глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Заявки на обучение в автошколе можно присылать на электронную почту отдела по вопросам ветеранов Николаевской областной военной администрации — veteran@mk.gov.ua.

Напомним, недавно мы писали о подорожании проезда в городском транспорте Николаева. А также о необычно дорогой машине, которую заметили в Одессе.