Дорогой автомобиль заметили в Одессе

В Одессе заметили необычную машину за 300 тысяч долларов
В Одессе возле Оперного театра заметили новенький McLaren 720S. Такой автомобиль стоит от $310 до $336 тысяч долларов.
Фотографию с машиной распространили по соцсетям.
Где заметили
Прохожие одесситы заметили необычный автомобиль и успели его сфотографировать. Он проезжал мимо Оперного театра по Ланжероновской улице и свернул на Ришельевскую.
Что известно о McLaren 720S
McLaren 720S — спортивный автомобиль, созданный британским производителем McLaren Automotive, впервые показанный в Женеве в 2017 году. Он оборудован семиступенчатой роботизированной коробкой переменных передач и задним приводом. А его максимальная скорость достигает 348 км/ч.
Напомним, недавно мы писали о дешевом городском автомобиле, который готовит Renault. А также о том, как безопасно заряжать аккумулятор на морозе.
Читайте Новини.LIVE!