Дорогой автомобиль заметили в Одессе

McLaren 720S. Фото иллюстративное: Википедия

В Одессе возле Оперного театра заметили новенький McLaren 720S. Такой автомобиль стоит от $310 до $336 тысяч долларов.

Фотографию с машиной распространили по соцсетям.

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Где заметили

Прохожие одесситы заметили необычный автомобиль и успели его сфотографировать. Он проезжал мимо Оперного театра по Ланжероновской улице и свернул на Ришельевскую.

McLaren 720S, который заметили в Одессе. Фото: Одесса как она есть

Что известно о McLaren 720S

McLaren 720S — спортивный автомобиль, созданный британским производителем McLaren Automotive, впервые показанный в Женеве в 2017 году. Он оборудован семиступенчатой роботизированной коробкой переменных передач и задним приводом. А его максимальная скорость достигает 348 км/ч.

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