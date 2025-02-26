Дорогий автомобіль помітили в Одесі

McLaren 720S. Фото ілюстративне: Вікіпедія

В Одесі біля Оперного театру помітили новенький McLaren 720S. Такий автомобіль коштує від 310 до 336 тисяч доларів.

Фотографію з автівкою поширили соцмережами.

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Де помітили

Перехожі одесити помітили незвичний автомобіль та встигли його сфотографувати. Він проїжджав неподалік від Оперного театру Ланжеронівською вулицею та звернув на Рішельєвську.

McLaren 720S, що помітили в Одесі. Фото: Одеса як вона є

Що відомом про McLaren 720S

McLaren 720S — спортивний автомобіль, створений британським виробником McLaren Automotive, вперше показаний в Женеві у 2017 році. Він обладнаний семиступеневою роботизованою коробкою змінних передач та заднім приводом. А його максимальна швидкість сягає 348 км/год.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про дешевий міський автомобіль, який готує Renault. А також про те, як безпечно заряджати акумулятор на морозі.