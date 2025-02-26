Дорогий автомобіль помітили в Одесі

В Одесі помітили незвичайну автівку за 300 тисяч доларів
В Одесі біля Оперного театру помітили новенький McLaren 720S. Такий автомобіль коштує від 310 до 336 тисяч доларів.
Фотографію з автівкою поширили соцмережами.
Де помітили
Перехожі одесити помітили незвичний автомобіль та встигли його сфотографувати. Він проїжджав неподалік від Оперного театру Ланжеронівською вулицею та звернув на Рішельєвську.
Що відомом про McLaren 720S
McLaren 720S — спортивний автомобіль, створений британським виробником McLaren Automotive, вперше показаний в Женеві у 2017 році. Він обладнаний семиступеневою роботизованою коробкою змінних передач та заднім приводом. А його максимальна швидкість сягає 348 км/год.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про дешевий міський автомобіль, який готує Renault. А також про те, як безпечно заряджати акумулятор на морозі.
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