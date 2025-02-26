Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі помітили незвичайну автівку за 300 тисяч доларів arrow

В Одесі помітили незвичайну автівку за 300 тисяч доларів

26 лютого 2025 10:55
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Дорогий автомобіль помітили в Одесі
McLaren 720S. Фото ілюстративне: Вікіпедія
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

В Одесі біля Оперного театру помітили новенький McLaren 720S. Такий автомобіль коштує від 310 до 336 тисяч доларів.

Фотографію з автівкою поширили соцмережами.

Читайте також:

Де помітили

Перехожі одесити помітили незвичний автомобіль та встигли його сфотографувати. Він проїжджав неподалік від Оперного театру Ланжеронівською вулицею та звернув на Рішельєвську.

В Одесі помітили незвичайну автівку за 300 тисяч доларів - фото 1
 McLaren 720S, що помітили в Одесі. Фото: Одеса як вона є

Що відомом про McLaren 720S

McLaren 720S — спортивний автомобіль, створений британським виробником McLaren Automotive, вперше  показаний в Женеві у 2017 році. Він обладнаний семиступеневою роботизованою коробкою змінних передач та заднім приводом. А його максимальна швидкість сягає 348 км/год.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про дешевий міський автомобіль, який готує Renault. А також про те, як безпечно заряджати акумулятор на морозі.

Одеса подорож гроші Новини Одеси автомобіль
Реклама
Реклама
Реклама