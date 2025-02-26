Сколько теперь будет стоить проезд в Николаеве

Автобусы на стоянке. Фото: Суспільне

С первого марта подорожает проезд в автобусах Николаева. Однако в профильном коммунальном предприятии обещают сохранить все льготы для граждан.

Об этом сообщает Николаевпастранс.

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Новая стоимость проезда

С первого марта проезд в городских автобусах Николаева будет стоить не 10, а 15 гривен. Тариф увеличен из-за роста стоимости бензина, электрической энергии, комплектующих материалов и размера минимальной заработной платы. Новые цены должны обеспечить финансовую стабильность коммунального предприятия.

Объявление о подорожании. Фото: Николаевпастранс.

Для школьников с ученическим билетом проезд остается бесплатным во время военного положения, а после него — 10 гривен.

Напомним, недавно мы писали о строительстве трассы Одесса-Николаев. А также о подорожании автобусов в Измаиле.