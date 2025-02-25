Чому Миколаївщина втрачає 40% економіки

Миколаївський порт. Фото ілюстративне: пресслужба АМПУ

Миколаївщина лишається ринків збуту через непрацюючі порти. Таким чином регіон зараз втрачає близько 40% надходжень до бюджету області.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Порти не працюють

У підприємств регіону є проблеми з експортом товарів через ускладнену логістику, адже значна частина продукції, яку реалізували в інші країни — сільськогосподарська. Наразі бізнес відбудовує нові ланцюги збуту, зокрема через Ізмаїльський район Одещини. Крім того, у портах Миколаївщини стався кадровий голод, оскільки працівники переходять до працюючих підприємств, які є, зокрема, і на Одещині.

"Наші аграрії вимушені працювати через Одесу, Рені та інші порти, які входять до зернового коридору. Тому багато хто перейшов на технічні культури і шукає шляхи для виживання", — каже очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Нагадаємо, нщеодавно ми писали про забудову схилів в Одесі. А також про загрозу від ракетоносіїв у Чорному морі.