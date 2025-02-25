Продажа склонов возле ЛАнжерона в Одессе

Пляж Ланжерон. Фото: Одесская жизнь

Одесский городской совет планирует выделить под застройку территорию склонов возле пляжа Ланжерон. Однако такое решение еще не утвердили на сессии.

Об этом сообщил депутат одесского горсовета Петр Обухов.

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Продажа земли возле Ланжерона

Часть склонов возле Ланжерона планируют выделить с формулировкой "Для строительства и обслуживания объектов рекреационного назначения" в документации. Это дает основания будущим владельцам возводить там что угодно. Аналогичную схему уже применяли на пляже Дельфин.

"Это классическая туалетная схема, когда есть какой-то туалет в парке или у моря, его кто-то приватизирует, а потом на праве собственности этого здания они требуют дать землю вокруг этого", — говорит Петр Обухов.

Однако на последней сессии горсовета за вынесение решения о продаже этой земли проголосовали только 2 депутата.

Напомним, недавно мы писали о мобильном укрытии на трассе здоровья. А также о продаже недвижимости в Одессе.