В Одессе стали больше продавать недвижимости

Дом, вид снизу. Фото иллюстративное: istock

Одесса оказалась на втором месте по количеству предложений о продаже недвижимости. Сейчас на платформе OLX по городу более тысячи объявлений о продаже квартир.

Об этом свидетельствует статистика рынка недвижимости на платформе OLX.

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Тенденции рынка

В период с 2022 по 2024 год количество объявлений о продаже квартир на первичном рынке Одессы достигло более 354 тысяч. А на вторичном было опубликовано 894 тысяч. Обогнала наш город только столица (почти 400 тысяч предложений). А третье занял Ивано-Франковск (311 с половиной тысяч).

Причины роста объявлений

Однако необходимо добавить, что часто риелторы и владельцы квартир публикуют по несколько раз одни и те же квартиры, чтобы поднять их в списке предложений. Также специалисты отмечают, что с февраля по май каждого года продажи недвижимости растут.

Объявления о продаже недвижимости по регионам. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о тендере в Одессе на закупку бонов. А также о знажках от Ощадбанка за технику.