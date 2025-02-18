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В Одесі масово продають нерухомість — аналіз оголошень

18 лютого 2025 14:23
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
В Одесі стали більше продавати нерухомості
Будинок, вид знизу. Фото ілюстративне: istock
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Одеса опинилася на другому місці за кількістю пропозицій про продаж нерухомості. Наразі на платформі OLX по місту більше тисячі оголошень щодо продажу квартир.

Про це свідчить статистика ринку нерухомості на платформі OLX.

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Тенденції ринку

У період з 2022 по 2024 рік кількість оголошень про продаж квартир на первинному ринку Одеси досягла понад 354 тисячі. А на вторинному було опубліковано 894 тисяч. Обігнала наше місто лише столиця (майже 400 тисяч пропозицій). А третє посів Івано-Франківськ ( 311 з половиною тисяч).

Причини зростання оголошень

Проте необхідно додати, що часто рієлтори та власники квартир публікують по кілька разів одні й ті самі квартири, щоб підняти їх у списку пропозицій. Також фахівці зазначають, що із лютого по травень кожного року продажі нерухомості ростуть.

В Одесі масово продають нерухомість — аналіз оголошень - фото 1
Оголошення про продаж нерухомості по регіонах. Фото: скриншот

Нагдаємо, нещодавно ми писали про тендер в Одесі на закупівлю бонів. А також про знажки від Ощадбанку за техніку.

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