АМПУ закупит боны для акватории портов в Одесской области - детали

Боновые ограждения. Фото: иллюстративное/Харьковская областная военная администрация

Одесский филиал АМПУ планирует купить боновые заграждения на сумму почти 4,5 миллиона гривен. Они нужны на случай обнаружения нефтяных пятен в акватории порта.

Об этом Новини.LIVE узнали на электронной платформе Prozorro.

Одесский филиал Администрации морских портов собирается закупить 1500 погонных метров бонов с цилиндрической поплавковой камерой для защиты акватории портов от загрязнений, в том числе мазута, который идет со стороны России. Кроме того, планируется приобрести 13 буксирных концов плавучие, 16 буксирных траверсов, 25 причальных траверсов и 500 монтажных скоб. Все это планируется сделать до конца этого года.

Подобные тендеры проводятся регулярно, но в этом году они могут пригодиться куда быстрее. Учитывая то, что российский мазут уже обнаруживается на побережье Одесской области.

Детали аукциона

Представить документы на участие можно будет с 17 февраля до 14 марта. Сумма тендера - 4 миллиона 437 тысяч гривен. Аукцион на покупку защитных сооружений АМПУ объявляет уже во второй раз, поскольку впервые его пришлось отменить из-за неправильной подачи всех необходимых документов.

Напомним, недавно мы писали о новых выбросах российского мазута на побережье. А также о тысячахптиц и дельфинов, которые от него погибли.