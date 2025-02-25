Продаж схилів біля ЛАнжерону в Одесі

Пляж Ланжерон. Фото: Одеське життя

Одеська міська рада планує видылити під забудову територію схилів біля пляжу Ланжерон. Проте таке рішення ще не затвердили на сесії.

Про це повідомив депутат одеської міськради Петро Обухов.

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Частину схилів біля Ланжерону планують виділити із формулюванням "Для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення" у документації. Це дає підстави майбутнім власникам зводити там будь-що. Аналогічну схему вже застосовували на пляжі Дельфін.

"Це класична туалетна схема, коли є якійсь туалет в парку чи біля моря, його хтось приватизує, а потім на праві власності цієї будівлі вони вимагають дати землю навколо цього", — каже Петро Обухов.

Проте на останній сесій міськради за винесення рішення щодо продажу цієї землі проголосували лише 2 депутати.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про мобільне укриття на трасі здоров'я. А також про продажі нерухомості в Одесі.