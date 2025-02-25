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Николаев теряет около 40% доходов из-за неработающих портов

25 февраля 2025 17:30
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Почему Николаевщина теряет 40% экономики
Николаевский порт Николаевский порт. Фото иллюстративное: Агрополит
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Николаевщина теряет рынки сбыта из-за неработающих портов. Таким образом регион сейчас остается без 40% поступлений в бюджет области.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

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Порты не работают

У предприятий региона есть проблемы с экспортом товаров из-за осложненной логистики, ведь значительная часть продукции, которую реализовали в другие страны — сельскохозяйственная. Сейчас бизнес отстраивает новые цепи сбыта, в частности через Измаильский район Одесской области. Кроме того, в портах Николаевщины произошел кадровый голод, поскольку работники уходят к работающим предприятиям, которые есть, в частности, и на Одесчине.

"Наши аграрии вынуждены работать через Одессу, Рени и другие порты, которые входят в зерновой коридор. Поэтому многие перешли на технические культуры и ищут пути для выживания",— говорит глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Напомним, еще недавно мы писали о застройке склонов в Одессе. А также об угрозе от ракетоносителей в Черном море.

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