Сколько ракетоносителей в Черном море — угроза Одесской области

Ракетоноситель в море. Фото иллюстративное: Укринформ

Российские ракетоносители продолжают создавать угрозу в акватории Черного и Средиземного морей. Сегодня утром, 25 февраля, Россия снова вывела на патрулирование пять носителей крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Сколько кораблей в морях

В Черном море обнаружили один вражеский корабль, который может выпустить до четырех "Калибров". В Средиземном зафиксировали 4 судна РФ, 3 из которых являются носителями 26 крылатых ракет. Однако в акватории Азовского моря активности российского флота не зафиксировано.

Актуальная информация. Военно-морские силы ВСУ

Движение по Керченскому проливу

За минувшие сутки через Керченский пролив в Черное море зашел один корабль, который затем двинулся в направлении Босфора. В Азовское море в интересах РФ зашло одно судно, которое двигалось со стороны Турции. В ВМС добавляют: Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года, выключая системы автоматической идентификации, которые затрудняют мониторинг движения транспортных средств.

Напомним, недавно мы писали о прогнозах относительно окончания войны от Зеленского. А также о влиянии войны на систему здравоохранения.