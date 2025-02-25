Скільки ракетоносіїв у Чорному морі — загроза Одещині

Ракетоносій у морі. Фото ілюстративне: Укрінформ

Російські ракетоносії продовжують створювати загрозу в акваторії Чорного та Середземного морів. Сьогодні зранку, 25 лютого, Росія знову вивела на патрулювання п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі виявили один ворожий корабель, який може випустити до чотирьох "Калібрів". У Середземному зафіксували 4 судна РФ, 3 з яких є носіями 26 крилатих ракет. Проте в акваторії Азовського моря активності російського флоту не зафіксовано.

Актуальна інформація. Військово-морські сили ЗСУ

Рух Керченською протокою

За минулу добу Керченською протокою до Чорного моря зайшов один корабель, який потім рушив у напрямку Босфору. До Азовського моря в інтересах РФ зайшло одне судно, яке прямувало з боку Туреччини. У ВМС додають: Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, які ускладнюють моніторинг руху транспортних засобів.

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