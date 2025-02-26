Скільки теперь коштуватиме проїзд у Миколаєві

Автобуси на стоянці. Фото: Суспільне

З першого березня подорожчає проїзд у автобусах Миколаєва. Проте у профільному комунальному підприємстві обіцяють зберігти усі пільги для громадян.

Про це повідомляє Миколаївпастранс.

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З першого березня проїзд в міських автобусах Миколаєва коштуватиме не 10, а 15 гривень. Тариф збільшено через зростання вартості бензину, електричної енергії, комплектуючих матеріалів та розміру мінімальної заробітної плати. Нові ціни мають забезпечити фінансову стабільність комунального підприємства.

Оголошення про подорожчання. Фото: Миколаївпастранс.

Для школярів з учнівським квитком проїзд залишається безкоштовним під час воєнного стану, а після — 10 гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про будівництво траси Одеса-Миколаїв. А також про подорожчання автобусів в Ізмаїлі.