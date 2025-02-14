Подорожчання проїзду в маршрутках Ізмаїла Одеської області

Маршрутне таксі на дорозі. Фото ілюстративне: пасажирський транспорт

Виконавчий комітет Ізмаїльської міської ради ухвалив рішення про зміну тарифів на проїзд у міських маршрутках. Муніципалітет зробив це у відповідь на звернення місцевих перевізників щодо необхідності підвищення вартості перевезень.

Про це повідомляє Ізмаїльська міська рада.

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З 17 лютого 2025 року вартість проїзду в маршрутках Ізмаїла Одеської області зросте з 15 до 20 гривень. Але при цьому обіцяють зберегти пільгові тарифи для школярів — вони будуть їздити за 5 гривень під час навчального року (з 1 вересня по 1 червня) та за 10 гривень у літній період. Крім того, діти зможуть отримати знижку при наявності учнівського квитка.

Рішення Ізмаїльської міської ради. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи на вивіз сміття в Одесі. А також про подорожчання проїзду в трамваях Одеси.