В Одессе станет дороже ездить на трамваях и троллейбусах — новая цена

Одесский трамвай. Фото: Новини.LIVE

С 1 декабря в Одессе введут новый тариф на проезд в городском электротранспорте. Также в мэрии подтвердили подорожание проезда в маршрутках.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Новая цена

Стоимость разовой поездки на трамвае или троллейбусе составит 15 грн. По словам главы департамента транспорта Одесского горсовета Владимира Хитренка, это экономически обоснованный тариф. Чиновник рассказал, что с начала полномасштабного вторжения многие украинские города повысили стоимость услуг городского транспорта, но в Одессе цена оставалась на уровне 2021 года.

"Начиная с 2022 года произошел значительный рост стоимости материалов, запчастей и услуг, это, в свою очередь, увеличило расходы по ремонту и обслуживанию подвижного состава и сетей предприятия", — отметил Владимир Хитренко.

При этом существующие льготы на проезд для школьников и студентов сохранятся.

Также в мэрии подтвердили подорожание проезда в маршрутках. Стоимость проезда по городу с 1 декабря увеличится до 20 грн, а до 6 км Овидиопольской дороги — до 40 грн.

Напомним, в одесских маршрутках уже вывесили объявления о подорожании проезда. Также мы сообщали, насколько выросли цены на услуги городского транспорта в разных городах Украины.