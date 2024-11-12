В Одессе станет дороже ездить на трамваях и троллейбусах — новая цена

В Одессе подорожает проезд на трамвае — когда и на сколько
С 1 декабря в Одессе введут новый тариф на проезд в городском электротранспорте. Также в мэрии подтвердили подорожание проезда в маршрутках.
Об этом сообщили в Одесском городском совете.
Новая цена
Стоимость разовой поездки на трамвае или троллейбусе составит 15 грн. По словам главы департамента транспорта Одесского горсовета Владимира Хитренка, это экономически обоснованный тариф. Чиновник рассказал, что с начала полномасштабного вторжения многие украинские города повысили стоимость услуг городского транспорта, но в Одессе цена оставалась на уровне 2021 года.
"Начиная с 2022 года произошел значительный рост стоимости материалов, запчастей и услуг, это, в свою очередь, увеличило расходы по ремонту и обслуживанию подвижного состава и сетей предприятия", — отметил Владимир Хитренко.
При этом существующие льготы на проезд для школьников и студентов сохранятся.
Также в мэрии подтвердили подорожание проезда в маршрутках. Стоимость проезда по городу с 1 декабря увеличится до 20 грн, а до 6 км Овидиопольской дороги — до 40 грн.
Напомним, в одесских маршрутках уже вывесили объявления о подорожании проезда. Также мы сообщали, насколько выросли цены на услуги городского транспорта в разных городах Украины.
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