В Одесі стане дорожче їздити трамваями і тролейбусами — нова ціна

В Одесі подорожчає проїзд на трамваї — коли і на скільки
Із 1 грудня в Одесі впровадять новий тариф на проїзд у міському електротранспорті. Також у мерії підтвердили подорожчання проїзду у маршрутках.
Про це повідомили в Одеській міській раді.
Нова ціна
Вартість разової поїздки на трамваї або тролейбусі становитиме 15 грн. За словами очільника департаменту транспорту Одеської міськради Володимира Хитренка, це економічно обґрунтований тариф. Чиновник розповів, що з початку повномасштабного вторгнення чимало українських міст підвищили вартість послуг міського транспорту, але в Одесі ціна залишалася на рівні 2021 року.
"Починаючи з 2022 року, відбувся значний ріст вартості матеріалів, запчастин та послуг, це, своєю чергою, збільшило витрати на ремонт та обслуговування рухомого складу та мереж підприємства", — зазначив Володимир Хитренко.
При цьому існуючі пільги на проїзд для учнів і студентів збережуться.
Також у мерії підтвердили подорожчання проїзду у маршрутках. Вартість проїзду по місту з 1 грудня збільшиться до 20 грн, а до 6-го км Овідіопольської дороги — до 40 грн.
Нагадаємо, в одеських маршрутках вже вивісили оголошення про подорожчання проїзду. Також ми повідомляли, наскільки зросли ціни на послуги міського транспорту у різних містах України.
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