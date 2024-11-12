В Одесі стане дорожче їздити трамваями і тролейбусами — нова ціна

Одеський трамвай. Фото: Новини.LIVE

Із 1 грудня в Одесі впровадять новий тариф на проїзд у міському електротранспорті. Також у мерії підтвердили подорожчання проїзду у маршрутках.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Нова ціна

Вартість разової поїздки на трамваї або тролейбусі становитиме 15 грн. За словами очільника департаменту транспорту Одеської міськради Володимира Хитренка, це економічно обґрунтований тариф. Чиновник розповів, що з початку повномасштабного вторгнення чимало українських міст підвищили вартість послуг міського транспорту, але в Одесі ціна залишалася на рівні 2021 року.

"Починаючи з 2022 року, відбувся значний ріст вартості матеріалів, запчастин та послуг, це, своєю чергою, збільшило витрати на ремонт та обслуговування рухомого складу та мереж підприємства", — зазначив Володимир Хитренко.

При цьому існуючі пільги на проїзд для учнів і студентів збережуться.

Також у мерії підтвердили подорожчання проїзду у маршрутках. Вартість проїзду по місту з 1 грудня збільшиться до 20 грн, а до 6-го км Овідіопольської дороги — до 40 грн.

Нагадаємо, в одеських маршрутках вже вивісили оголошення про подорожчання проїзду. Також ми повідомляли, наскільки зросли ціни на послуги міського транспорту у різних містах України.