Подорожание проезда в маршрутках Измаила Одесской области

В Измаиле Одесской области подорожает проезд — на сколько
Исполнительный комитет Измаильского городского совета принял решение об изменении тарифов на проезд в городских маршрутках. Муниципалитет сделал это в ответ на обращение местных перевозчиков о необходимости повышения стоимости перевозок.
Об этом сообщает Измаильский городской совет.
На сколько подорожает проезд
С 17 февраля 2025 года стоимость проезда в маршрутках Измаила Одесской области вырастет с 15 до 20 гривен. Но при этом обещают сохранить льготные тарифы для школьников — они будут ездить за 5 гривен во время учебного года (с 1 сентября по 1 июня) и за 10 гривен в летний период. Кроме того, дети смогут получить скидку при наличии ученического билета.
Напомним, недавно мы писали о тарифах на вывоз мусора в Одессе. А также о подорожании проезда в трамваях Одессы.
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