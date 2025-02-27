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Проїзд з Одеси до Південного подорожчає — на скільки

27 лютого 2025 15:50
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Проїзд до Південного подорожчає на 20 гривень
Автобус їде Одещиною. Фото ілюстративне: Волинські новини
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

З 1 березня проїзд з Одеси до Південного значно подорожчає на 20 гривень. Це пов'язано у першу чергу із значним зростанням витрат на бензин та заробітні плати водіям.

Листівки із попередженням про подорожчання помітили одесити.

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Відтепер квиток на автобус із Південного до Одеси коштуватиме 70 гривень, замість 50, як було раніше. Це стосується двох міжміських маршрутів — № 67 та 68 (що курсують на цьому напрямку). 

68 маршрут южный одесса
Розклад 68 маршрутки Фото: press.koblevo
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Розклад 67-ї маршрутки. Фото:скриншот

Ці маршрути відправляються з Одеси до Південного з автостанції "Привоз", яка розташована неподалік вокзалу та з вулицы Заболотного. Вони доїжджають до пункту призначення протягом години.

Проїзд з Одеси до Південного подорожчає — на скільки - фото 3
Попередження про подорожчання. Фото: соцмережі

Нагадаємо, нещодавно ми писали про подорожчання проїзду в Миколаєві. А також про нові вагони Укрзалізниці.

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