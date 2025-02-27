Проїзд до Південного подорожчає на 20 гривень

Автобус їде Одещиною. Фото ілюстративне: Волинські новини

З 1 березня проїзд з Одеси до Південного значно подорожчає на 20 гривень. Це пов'язано у першу чергу із значним зростанням витрат на бензин та заробітні плати водіям.

Листівки із попередженням про подорожчання помітили одесити.

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Відтепер квиток на автобус із Південного до Одеси коштуватиме 70 гривень, замість 50, як було раніше. Це стосується двох міжміських маршрутів — № 67 та 68 (що курсують на цьому напрямку).

Розклад 68 маршрутки Фото: press.koblevo

Розклад 67-ї маршрутки. Фото:скриншот

Ці маршрути відправляються з Одеси до Південного з автостанції "Привоз", яка розташована неподалік вокзалу та з вулицы Заболотного. Вони доїжджають до пункту призначення протягом години.

Попередження про подорожчання. Фото: соцмережі

Нагадаємо, нещодавно ми писали про подорожчання проїзду в Миколаєві. А також про нові вагони Укрзалізниці.