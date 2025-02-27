Проїзд до Південного подорожчає на 20 гривень

Проїзд з Одеси до Південного подорожчає — на скільки
З 1 березня проїзд з Одеси до Південного значно подорожчає на 20 гривень. Це пов'язано у першу чергу із значним зростанням витрат на бензин та заробітні плати водіям.
Листівки із попередженням про подорожчання помітили одесити.
Наскільки підвищиться вартість
Відтепер квиток на автобус із Південного до Одеси коштуватиме 70 гривень, замість 50, як було раніше. Це стосується двох міжміських маршрутів — № 67 та 68 (що курсують на цьому напрямку).
Ці маршрути відправляються з Одеси до Південного з автостанції "Привоз", яка розташована неподалік вокзалу та з вулицы Заболотного. Вони доїжджають до пункту призначення протягом години.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про подорожчання проїзду в Миколаєві. А також про нові вагони Укрзалізниці.
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