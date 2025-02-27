Проезд до Южного подорожает на 20 гривен

Автобус едет по Одесской области. Фото иллюстративное: Волынские новости

С 1 марта проезд из Одессы в Южный значительно подорожает на 20 гривен. Это связано в первую очередь со значительным ростом расходов на бензин и заработные платы водителям.

Листовки с предупреждением о подорожании заметили одесситы.

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Отныне билет на автобус из Южного в Одессу будет стоить 70 гривен, вместо 50, как было раньше. Это касается двух междугородних маршрутов — № 67 и 68 (курсирующих на этом направлении).

Расписание 68 маршрутки Фото: press.koblevo

Расписание 67-й маршрутки. Фото: скриншот

Эти маршруты отправляются из Одессы в Южный с автостанции "Привоз", которая расположена недалеко от вокзала, и с улицы Заболотного. Они доезжают до пункта назначения в течение часа.

Предупреждение о подорожании. Фото: соцсети

Напомним, недавно мы писали о подорожании проезда в Николаеве. А также о новых вагонах Укрзализныци.