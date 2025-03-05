Изменения в движении одесского трамвая №10

Трамвай в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В связи с аварийными работами на путях, трамвайный маршрут №10 временно ограничен. Однако в горсовете обещают компенсировать это дополнительными маршрутными такси.

Об этом сообщает официальный канал города.

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Изменения в маршруте

Трамвай №10 курсировал с улицы Ицхака Рабина до Тираспольской площади. Сейчас, из-за ремонтных работ, количество вагонов на этом направлении уменьшили на одну единицу (с трех до двух), да и ходить они будут по упрощенному маршруту:

пл. Тираспольская — пл. Старосенная

Однако, в горсовете добавляют, что для удобства пассажиров увеличили количество маршрутных такси №121. Они курсируют из ТЦ "METRO" до ТРЦ "Ривьера".

Трамваи № 17 и 18

Кроме того, в Одессе временно приостановлено движение трамвайного маршрута №18. А вагоны 17-го отныне курсируют от Куликова Поля до 6-й ст. Большого Фонтана.

Напомним, недавно мы писали о новых правилах авиакомпании Ryanair. А также о подорожании проезда в Южный.