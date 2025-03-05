Изменения в движении одесского трамвая №10

Изменен маршрут трамвая №10 в Одессе — как именно
В связи с аварийными работами на путях, трамвайный маршрут №10 временно ограничен. Однако в горсовете обещают компенсировать это дополнительными маршрутными такси.
Об этом сообщает официальный канал города.
Изменения в маршруте
Трамвай №10 курсировал с улицы Ицхака Рабина до Тираспольской площади. Сейчас, из-за ремонтных работ, количество вагонов на этом направлении уменьшили на одну единицу (с трех до двух), да и ходить они будут по упрощенному маршруту:
- пл. Тираспольская — пл. Старосенная
Однако, в горсовете добавляют, что для удобства пассажиров увеличили количество маршрутных такси №121. Они курсируют из ТЦ "METRO" до ТРЦ "Ривьера".
Трамваи № 17 и 18
Кроме того, в Одессе временно приостановлено движение трамвайного маршрута №18. А вагоны 17-го отныне курсируют от Куликова Поля до 6-й ст. Большого Фонтана.
Напомним, недавно мы писали о новых правилах авиакомпании Ryanair. А также о подорожании проезда в Южный.
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