Звання поческого громадянина Одеси для Романа Шварцмана - деталі

Роман Шварцман у Бундестазі. Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Депутати від "Слуги Народу" ініціювали запит до секретаря Одеської міськради Ігоря Коваля щодо надання звання "Почесного громадянина" міста Роману Шварцману. Йдеться про голову асоціації євреїв регіону, який нещодавно виступив в Бундестазі.

Про це повідомляє депутат міськради Вадим Мороховський у соцмережах.

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Запит від депутатів

Депутати, що направили запит впевнені, що Роман Шварцман — беззаперечний авторитет серед одеситів і став символом пам’яті, толерантності та єдності. Саме тому він має отримати звання "Почесного громадянина Одеси", хоча цей процес і затягується.

"Враховуючи його заслуги перед містом та внесок у збереження історії і розвиток громадянського суспільства, а також його міжнародну діяльність, ми переконані, що він заслуговує на звання "Почесний громадянин міста Одеси". Попри затяжний перебіг присвоєння звання, ми не зупиняємось!" — пише депутат Вадим Мороховський.

Чим відомий Роман Шварцман

У грудні 2024 року квартира Романа Шварцмана в Одесі була зруйнована російською ракетою. А у січні 2025 року він виступив у Бундестазі, порівнявши Путіна з Гітлером, та заявивши що його намагались вбити за те, що він — українець. Ця промова стала важливим нагадуванням про трагедії минулого та закликом до підтримки нашої країни зараз.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як завдяки Роману Шварцману Україні виділили кошти. А також про майбутню Аллею Слави в Ізмаїлі.