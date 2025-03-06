Виктор Кузнецов уволился с должности - одесская мэрия

Виктор Кузнецов. Фото: Одесский городской совет

Директор департамента муниципальной безопасности Одесского горсовета Виктор Кузнецов заявил о своей отставке. Соответствующее распоряжение уже подписал мэр Геннадий Труханов.

Об этом сообщает одесская мэрия.

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По собственному заявлению

Как сообщают в муниципалитете, Виктор Кузнецов сам написал заявление об увольнении. А городской совет пошел на встречу желанию чиновника.

"Бухгалтерии департамента провести полный расчет в соответствии с требованиями действующего законодательства",— говорится в тексте распоряжения об увольнении.

Чем известен Виктор Кузнецов

Виктора Кузнецова и заместителя Юрия Савченко подозревают в закупке бронежилетов и амуниции для теробороны по завышенным ценам. По данным правоохранителей, в 2022 году они приобрели бронеплиты, кепки и берцы на 5,6 млн грн без проведения тендеров, что привело к переплате 3,9 млн грн.

Напомним, недавно мы писали о том, что в Одессе может стать одним почетным гражданином больше. А также о том за что задержали главного архитектора города.