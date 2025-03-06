Виктор Кузнецов уволился с должности - одесская мэрия

Глава муниципальной безопасности Одессы Кузнецов подал в отставку
Директор департамента муниципальной безопасности Одесского горсовета Виктор Кузнецов заявил о своей отставке. Соответствующее распоряжение уже подписал мэр Геннадий Труханов.
Об этом сообщает одесская мэрия.
По собственному заявлению
Как сообщают в муниципалитете, Виктор Кузнецов сам написал заявление об увольнении. А городской совет пошел на встречу желанию чиновника.
"Бухгалтерии департамента провести полный расчет в соответствии с требованиями действующего законодательства",— говорится в тексте распоряжения об увольнении.
Чем известен Виктор Кузнецов
Виктора Кузнецова и заместителя Юрия Савченко подозревают в закупке бронежилетов и амуниции для теробороны по завышенным ценам. По данным правоохранителей, в 2022 году они приобрели бронеплиты, кепки и берцы на 5,6 млн грн без проведения тендеров, что привело к переплате 3,9 млн грн.
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