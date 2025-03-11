Приговор жителю Одесской области за издевательство над девочкой

Полицейский заполняет протокол. Фото иллюстративное: ГУНП в Одесской области

Житель Одесской области изнасиловал 14-летнюю девочку, которая собирала орехи вблизи лесополосы. Однако правоохранители разыскали его и направили дело в суд.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

Прокурорами в суде доказано, что мужчина, находясь в лесополосе вблизи железнодорожной платформы в Раздельнянском районе, заметил несовершеннолетнюю, которая занималась сбором орехов. Воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшей, он догнал ее и, применив физическую силу, изнасиловал. На судебном заседании вину свою подозреваемый признал полностью. Показания ребенка, полученные с участием психолога, были положены в основу обвинения. С целью недопущения повторной психологической травматизации девочки, в суд она не вызывалась.

Приговор суда

Мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 152 Уголовного Кодекса Украины (изнасилование). За содеянное он получил 10 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о мужчине, который продавал боевые гранаты. А также о попытке совершить теракт в Николаеве.