Пыталась взорвать здание полиции на Николаевщине

Задержание подозреваемой. Фото: ГУНП в Николаевской области

Спецслужбы РФ завербовали студентку из Николаевской области, чтобы она за деньги взорвала здание полиции. Однако девушку задержали, ей грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Главное управление национальной полиции в Николаевской области.

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Подробности дела

По данным следствия, совершить преступление за деньги студентке из Николаевщины предложили в одном из мессенджеров. Согласно предоставленному ей алгоритму, девушка должна была забрать из названного врагом места взрывное устройство и оставить его возле административного здания полиции, после чего связаться с заказчиком. Как только фигурантка оставила пакет в указанном месте и сообщила куратору о выполненной "работе", тот пытался активировать устройство с помощью вызова на мобильный телефон. Однако трагедию удалось предотвратить — женщину задержали. По данным правоохранителей, вероятно, девушка также стала бы жертвой подрыва.

Какое наказание грозит

Студентку подозревают по ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (незаконченное покушение на совершение террористического акта). Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. За содеянное ей грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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