Военный совершил ДТП в Одесской области — решение суда

ДТП по вине военнослужащего — как наказал одесский суд
Военный в Одесской области ночью выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, водитель которой из-за ДТП получил многочисленные травмы. Пострадавший подал иск в суд — теперь служащий должен выплатить штраф и лишился прав на один год.
Об этом мы узнали в Едином реестре судебных решений.
Подробности дела
ДТП произошло на автодороге Одесса — Южное, возле села Вапнярка. Военный не справился с управлением и на Mercedes-Benz протаранил Mazda 3, водитель которой получил телесные повреждения средней тяжести, а именно закрытую травму грудной клетки — перелом 6-го ребра, подкапсульный разрыв селезенки с гематомой, и убойную рану в области правого коленного сустава.
Что решил суд
На суде военный раскаялся и извинился перед потерпевшим. Однако мужчину признали виновным ч.1 ст.286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения): он должен заплатить 51 тысячу гривен штрафа. Кроме того, фигуранта на год лишили права управлять транспортными средствами.
Напомним, недавно мы писали о смертельном ДТП в Киеве. А также об автобусе, который столкнулся с грузовиком.
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