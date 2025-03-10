Військовий скоїв ДТП на Одещині — рішення суду

Військовий за кермом. Фото ілюстративне: volynnews

Військовий в Одеській області вночі виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з іншою автівкою, водій якої через ДТП отримав чисельні травми. Потерпілий подав позов до суду — тепер службовець має сплатити штраф та позбавився прав на один рік.

Про це ми дізналися в Єдиному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Подробиці справи

ДТП сталося на автодорозі Одеса — Южне, біля села Вапнярка. Військовий не справився з керуванням та на Mercedes-Benz протаранив Mazda 3, водій якої отримав тілесні ушкодження середньої важкості, а саме закриту травму грудної клітки — перелом 6-го ребра, підкапсульний розрив селезінки із гематомою, та забійну рану в області правого колінного суглоба.

Що вирішив суд

На суді військовий розкаявся та вибачився перед потерпілим. Проте чоловіка визнали винним ч.1 ст.286 КК України (порушення правил дорожнього руху): він має сплатити 51 тисячу гривень штрафу. Крім того, фігуранта на рік позбавили права керувати транспортними засобами.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про смертельну ДТП в Києві. А також про автобус, який зіткнувся з вантажівкою.