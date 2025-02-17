В дома николаевцев возвращается тепло - детали

В Николаеве возвращают тепло в дома — свет по графикам
В Николаеве начинают давать отопление в дома, температура в батареях будет расти постепенно. Однако из-за недавних ударов наблюдается дефицит электроэнергии в регионе.
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
Отопление возвращается
Пока температура в батареях постепенно повышается лишь на 2-3 градуса, чтобы избежать аварий. Кроме того, глава Николаевской ОВА добавил, что из-за ударов по энергосистеме Украины ожидается дефицит электроэнергии в регионе. Поэтому введут отключения, которые коснутся только двух очередей бизнеса, а для населения свет будут подавать без перебоев.
"Поэтому призываю бизнес вернуться к вопросу импорта электричества, потому что эти объемы упали, но, к сожалению, сейчас это актуально",— добавил Виталий Ким.
Напомним, недавно мы писали о последствиях атаки дронов на Николаев. А также о российских БпЛа в воздушном пространстве Молдовы.
Читайте Новини.LIVE!