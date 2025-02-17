Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow У Миколаєві повертають тепло до будинків — світло за графіками arrow

У Миколаєві повертають тепло до будинків — світло за графіками

17 лютого 2025 15:15
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
В домівки миколаївців повертається тепло - деталі
Батарея опалення. Фото ілюстративне: termounion
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

В Миколаєві починають давати опалення в будинки, температура в батареях зростатиме поступово. Проте через нещодавні удари спостерігається дефіцит електроенергії в регіоні.

Про це повідомил очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Читайте також:

Опалення повертається

Поки температура в батареях поступово підвищується лише на 2-3 градуси, аби уникнути аварій. Крім того, очільник Миколаївської ОВА додав, що через удари по енергосистемі України очікується дефіцит електроенергії в регіоні. Тому введуть відключення, які торкнуться лише двох черг бізнесу, а для населення світло подаватимуть без перебоїв.

"Тому закликаю бізнес повернутися до питання імпортування електрики, тому що ці об'єми впали, але, на жаль, зараз це актуально", — додав Віталій Кім.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про наслідки атаки дронів на Миколаїв. А також про російські БпЛа у повітряному просторі Молдови.

Одеса Миколаїв Віталій Кім Новини Одеси атака
Реклама
Реклама
Реклама