В домівки миколаївців повертається тепло - деталі

Батарея опалення. Фото ілюстративне: termounion

В Миколаєві починають давати опалення в будинки, температура в батареях зростатиме поступово. Проте через нещодавні удари спостерігається дефіцит електроенергії в регіоні.

Про це повідомил очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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Поки температура в батареях поступово підвищується лише на 2-3 градуси, аби уникнути аварій. Крім того, очільник Миколаївської ОВА додав, що через удари по енергосистемі України очікується дефіцит електроенергії в регіоні. Тому введуть відключення, які торкнуться лише двох черг бізнесу, а для населення світло подаватимуть без перебоїв.

"Тому закликаю бізнес повернутися до питання імпортування електрики, тому що ці об'єми впали, але, на жаль, зараз це актуально", — додав Віталій Кім.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про наслідки атаки дронів на Миколаїв. А також про російські БпЛа у повітряному просторі Молдови.