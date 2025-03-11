Намагалася підірвати будівлю поліції на Миколаївщині

Затримання підозрюваної. Фото: ГУНП в Миколаївській області

Спецслужби РФ завербували студентку з Миколаївщини, аби вона за гроші підірвала будівлю поліції. Проте дівчину затримали, їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Головне управління національної поліції в Миколаївській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, вчинити злочин за гроші студентці з Миколаївщини запропонували в одному з месенджерів. Відповідно до наданого їй алгоритму, дівчина повинна була забрати з названого ворогом місця вибуховий пристрій та залишити його біля адміністративної будівлі поліції, після чого зв’язатись із замовником. Як тільки фігурантка залишила пакет у вказаному місці та сповістила куратора про виконану "роботу", той намагався активувати пристрій за допомогою виклику на мобільний телефон. Проте трагедії вдалось запобігти — жінку затримали. За даними правоохоронців, ймовірно, дівчина також стала б жертвою підриву.

Яке покарання загрожує

Студентку підозрюють за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (незакінчений замах на вчинення терористичного акту). Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За скоєне їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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