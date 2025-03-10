Ехали в Молдову среди коробок с товаром — задержали в Одесской области

Задержанные мужчины. Фото: ГУНП в Одесской области

Пограничники в Одесской области обнаружили трех мужчин, которые пытались выехать в Молдову среди коробок с товаром. Призывников направили в ТЦК, а на перевозчика открыли уголовное производство.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

На автодороге Одесса — Рени правоохранители остановили грузовой микроавтобус Iveco под управлением одного из торговых представителей. При обследовании кузова обнаружили трех мужчин 24, 27 и 28 лет из Одесской, Киевской и Харьковской областей, которые прятались среди транспортируемого товара. По данным следствия, водитель, по предварительной договоренности с неустановленным лицом, которое и организовало незаконную переправку военнообязанных граждан за границу, перевозил их из Одессы в одно из сел Белгород-Днестровского района. Оттуда, по указаниям координатора, пассажиры должны были самостоятельно перейти в соседнюю страну в обход пунктов пропуска. Перевозчик должен был получить по 1000 гривен с каждого клиента по прибытии к месту назначения, а вот организатору они прислали по 7000 долларов сразу.

Какое наказание грозит

В отношении мужчин, которые пытались незаконным способом покинуть Украину, пограничники составили протоколы по ч. 2 ст. 204-1 Кодекса Украины (нелегальное пересечение) об административных правонарушениях. А их самих направили в территориальный центр комплектования для проведения проверки. У перевозчика полицейские изъяли машину, а его самого подозревают по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до семи лет заключения.

Напомним, недавно мы писали о мужчине, которого судили за отказ от службы. А также о дельцах, которые вымогали у одесситов деньги под видом ТЦК.