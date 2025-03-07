Жителя Одесской области судили за уклонение от мобилизации

Судили за отказ от службы — приговор призывнику с Одесчины
Житель Одесской области игнорировал повестки, а в отделении ТЦК отказался служить. На мужчину открыли дело и направили его в суд.
Об этом мы узнали из Единого реестра судебных решений.
Подробности дела
Жителю села Долиновка Арцизского района дали повестку на прохождение военно-врачебной комиссии в отделении ТЦК и СП. Однако он ее проигнорировал. Оказавшись в центре комплектования во второй раз, мужчина отказался служить, из-за чего на него открыли уголовное производство.
Что решил суд
Фигурант раскаялся, а суд признал его виновным по ч. 1 ст. 337 Уголовного Кодекса Украины (уклонение от мобилизации). Мужчина должен выплатить 5 100 гривен штрафа.
Напомним, недавно мы писали об уроженце Азейбарджана, который не пришел по повестке. А также о мужчине, который напал на военного из ТЦК.
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