Жителя Одесской области судили за уклонение от мобилизации

Повестка мобилизованного. Фото иллюстративное: Юридический вестник Украины

Житель Одесской области игнорировал повестки, а в отделении ТЦК отказался служить. На мужчину открыли дело и направили его в суд.

Об этом мы узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Жителю села Долиновка Арцизского района дали повестку на прохождение военно-врачебной комиссии в отделении ТЦК и СП. Однако он ее проигнорировал. Оказавшись в центре комплектования во второй раз, мужчина отказался служить, из-за чего на него открыли уголовное производство.

Что решил суд

Фигурант раскаялся, а суд признал его виновным по ч. 1 ст. 337 Уголовного Кодекса Украины (уклонение от мобилизации). Мужчина должен выплатить 5 100 гривен штрафа.

Напомним, недавно мы писали об уроженце Азейбарджана, который не пришел по повестке. А также о мужчине, который напал на военного из ТЦК.