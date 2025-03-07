Мешканця Одещини судили за ухилення від мобілізації

Повістка мобілізованого. Фото ілюстративне: Юридичний вістник України

Мешканець Одещини ігнорував повістки, а у відділку ТЦК відмовився служити. На чоловіка відкрили справу та скерували її до суду.

Про це ми дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Мешканцю села Долинівка Арцизського району дали повістку на проходження військово-лікарської комісії у відділку ТЦК та СП. Проте він її проігнорував. Опинившись у центрі комплектування у другий раз чоловік відмовився служити, через що на нього відкрили кримінальне провадження.

Що вирішив суд

Фігурант розкаявся, а суд визнав його винним за ч. 1 ст. 337 Кримінального Кодексу України (ухилення від мобілізації). Чоловік має виплатити 5 100 гривень штрафу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про уродженця Азейбарджану, який не прийшов за повісткою. А також про чоловіка, який напав на військового з ТЦК.