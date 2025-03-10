Неуплаченные штрафы от ТЦК — Одесская область на четвертом месте

ТЦК выписывает штраф. Фото иллюстративное: Николаевский областной ТЦК и СП

С начала года было открыто 9 658 производств из-за просроченных и неуплаченных штрафов от ТЦК. 854 из них — в Одесской области.

Об этом сообщает Опендатабот.

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За весь 2023 год из-за не выплаченных штрафов в Украине было открыто 10 541 производство. 23% из них до сих пор остаются открытыми. Среди долгов за 2024 год — не закрыты 52%. Сумма взыскания для граждан составляет от 17 000 до 25 500 грн, а для должностных и юридических лиц — от 34 000 до 59 000 грн.

Какие регионы лидируют

Наиболее активно в этом году штрафуют украинцев в таких регионах:

Днепропетровская область — 1 053 производств.

Киев — 1 003.

Полтавщина — 916.

На четвертом месте — Сумщина (875), а на пятом — Одесская область (854 дела). Почти половину от просроченных штрафов в этом году выписали украинцам в возрасте 25-35 лет.

Напомним, недавно мы писали о том, как мужчинам сменить место регистрации. А также об удостоверении работников ТЦК.