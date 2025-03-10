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Одещина у п'ятірці за неоплаченими штрафами ТЦК — скільки винні

10 березня 2025 09:35
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Несплачені штрафи від ТЦК — Одещина на четвертому місці
ТЦК виписує штраф. Фото ілюстративне: Миколаївський обласний ТЦК та СП
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Від початку року було відкрито 9 658 проваджень через протерміновані та несплачені штрафи від ТЦК. 854 з них — в Одеській області.

Про це повідомляє Опендатабот.

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За весь 2023 рік через не виплачені штрафи в Україні було відкрито 10 541 провадження. 23% з них досі відкриті. Серед боргів за 2024 рік — не закриті 52%. Сума стягнення для громадян становить від 17 000 до 25 500 грн, а для посадових і юридичних осіб — від 34 000 до 59 000 грн.

Які регіони лідирують

Найбільш активно цьогоріч штрафують українців у таких регіонах:

  • Дніпропетровщина — 1 053 проваджень.
  • Київ — 1 003.
  • Полтавщина — 916.

На четвертому місці — Сумщина (875), а на п'ятому — Одещина (854 справи). Майже половину від протермінованих штрафів цьогоріч виписали українцям у віці 25-35 років. 

Несплачені штрафи від ТЦК — скільки мають сплатити на Одещині - фото 1

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як чоловікам змінити місце реєстрації. А також про посвідчення працівників ТЦК.

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