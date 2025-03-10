Несплачені штрафи від ТЦК — Одещина на четвертому місці

ТЦК виписує штраф. Фото ілюстративне: Миколаївський обласний ТЦК та СП

Від початку року було відкрито 9 658 проваджень через протерміновані та несплачені штрафи від ТЦК. 854 з них — в Одеській області.

Про це повідомляє Опендатабот.

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За весь 2023 рік через не виплачені штрафи в Україні було відкрито 10 541 провадження. 23% з них досі відкриті. Серед боргів за 2024 рік — не закриті 52%. Сума стягнення для громадян становить від 17 000 до 25 500 грн, а для посадових і юридичних осіб — від 34 000 до 59 000 грн.

Які регіони лідирують

Найбільш активно цьогоріч штрафують українців у таких регіонах:

Дніпропетровщина — 1 053 проваджень.

Київ — 1 003.

Полтавщина — 916.

На четвертому місці — Сумщина (875), а на п'ятому — Одещина (854 справи). Майже половину від протермінованих штрафів цьогоріч виписали українцям у віці 25-35 років.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як чоловікам змінити місце реєстрації. А також про посвідчення працівників ТЦК.