Їхали в Молдову серед коробок з товаром — затримали на Одещині

Затримані чоловіки. Фото: ГУНП в Одеській області

Прикордонники на Одещині виявили трьох чоловіків, які намагалися виїхати у Молдову серед коробок з товаром. Призовників направили до ТЦК, а на перевізника відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

На автошляху Одеса — Рені правоохоронці зупинили вантажний мікроавтобус Iveco під керуванням одного з торгових представників. При обстеженні кузова виявили трьох чоловіків 24, 27 та 28 років з Одеської, Київської та Харківської областей, які ховалися серед транспортованого товару. За даними слідства, водій, за попередньою домовленістю з невстановленою особою, яка організувала незаконне переправлення військовозобов’язаних громадян за кордон, перевозив їх з Одеси до одного із сіл Білгород-Дністровського району. Звідти, за вказівками координатора пасажири повинні були самостійно перейти до сусідньої країни в обхід пунктів пропуску. Перевізник мав отримати по 1000 гривень з кожного клієнта після прибуття до місця призначення, а от організатору вони надіслали по 7000 доларів одразу.

Яке покарання загрожує

Відносно чоловіків, які намагалися у незаконний спосіб покинути Україну, прикордонники склали протоколи за ч. 2 ст. 204-1 Кодексу України (нелегальний перетин) про адміністративні правопорушення. А їх самих направили до територіального центру комплектування для проведення перевірки. У перевізника поліцейські вилучили автівку, а його самого підозрюють за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до семи років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, якого судили за відмову від служби. А також про ділків, які вимагали в одеситів гроші під виглядом ТЦК.