Вирок мешканцю Одещини за знущання над дівчинкою

Поліцейський заповнює протокол. Фото ілюстративне: ГУНП в Одеській області

Мешканець Одещини зґвалтував 14-річну дівчинку, яка збирала горіхи поблизу лісосмуги. Проте правоохоронці знайшли його та скерували справу до суду.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

Прокурорами у суді доведено, що чоловік, перебуваючи в лісосмузі поблизу залізничної платформи у Роздільнянському районі, помітив неповнолітню особу, яка займалася збиранням горіхів. Скориставшись безпорадним станом потерпілої, він наздогнав її та, застосувавши фізичне насильство, зґвалтував. В судовому засіданні провину свою підозрюваний визнав повністю. Показання дитини, отримані за участю психолога, були покладені в основу обвинувачення. З метою недопущення повторної психологічної травматизації дівчинки до суду її не викликали.

Вирок суду

Чоловіка визнали винним за ч. 3 ст. 152 Кримінального Кодексу України (зґвалтування). За скоєне він отримав 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який продавав бойові гранати. А також про спробу вчинити теракт в Миколаєві.