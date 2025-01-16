Одесская судья-взяточница мобилизовалась, но попалась на пьянстве

Одесская судья Людмила Салтан. Фото: Киевский райсуд

Суддю Киевского райсуда Одессы Людмилу Салтан подозревают во взяточничестве. Она мобилизовалась в армию, но снова попала в скандал.

Об этом сообщает "Слідство.Інфо".

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Из судей в матросы

Людмила Салтан записалась матросом резерва в 36-ю отдельную бригаду морской пехоты. Впоследствии она перевелась в другую часть. Непосредственный командир в письме в Высший совет правосудия утверждает, что она не участвовала в боевых действиях. Более того, женщина появилась на службе в состоянии алкогольного опьянения. В отношении нее составили административный протокол, материалы направили в суд.

В чем подозревают судью

По данным Высшего совета правосудия, в марте 2023 года Людмила Салтан предложила одному из участников гражданского дела дать ей взятку в 4 тыс. долларов за нужное решение. При этом она просила принести деньги быстрее, потому что скоро уйдет в отпуск. Мужчина не захотел платить и обратился к правоохранителям. После этого судью задержало НАБУ.

Людмиле Салтан сообщили о подозрении в коррупции. Ей грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности в течение трех лет. Высший совет правосудия отстранил ее от работы. После этого она мобилизовалась в ВСУ.

Напомним, что в ряды Вооруженных Сил стал другой судья из Одесской области, который является фигурантом уголовного дела — Валентин Заверюха. Его подозревают в содействии уклонению от мобилизации и переправке военнообязанных через границу.

Также в Одессе увольняют скандального судью Илью Лонского. Следствие считает, что он получил 2 тыс. долларов за вынесение нужного решения по делу об административном правонарушении.