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В Одесі звільняють скандального суддю — подробиці

25 грудня 2024 10:33
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Суддю-хабарника в Одесі звільняють з посади
Суддя Приморського райсуду Ілля Лонський. Фото: Судовий репортер
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя винесла рішення про звільнення з посади судді Приморського райсуду Одеси Іллі Лонського. Його підозрюють у хабарництві. Наразі кримінальне провадження щодо підозрюваного призупинене через його службу у війську.

Про це повідомили у Вищій раді правосуддя (ВРП).

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Дисциплінарна палата застосувала до судді подання про звільнення. Це означає, що Ілля Лонський відстороняється від посади до тих пір, поки ВРП не затвердить рішення про його звільнення або не скасує подання. 

У ВРП зазначили, що діяльність Лонського може порочити звання судді або підривати авторитет правосуддя. Крім того, він втручався у роботу колег. 

Що відомо про справу

За даними слідства, суддя Ілля Лонський отримав 2 тис. доларів США від військовослужбовця за винесення потрібного рішення у справі про адміністративне правопорушення. Оборудка грошей проходила через адвоката Євгена Берестового. Той мав підбурити військового до надання хабаря іншій судді цього ж суду, одержати гроші у та передати частину суми Лонському.

Нагадаємо, адвокату вирок вже винесли. Стосовно самого судді, ВАКС зупинив провадження, адже той мобілізувався до лав Збройних сил. Справу продовжать після того, як суддя звільниться з військової служби.

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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