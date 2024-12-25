Судью-взяточника в Одессе увольняют с должности

Судья Приморского райсуда Илья Лонский. Фото: Судебный репортер

Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия вынесла решение об освобождении от должности судьи Приморского райсуда Одессы Ильи Лонского. Его подозревают во взяточничестве. В настоящее время уголовное производство по подозреваемому приостановлено из-за его службы в армии.

Об этом сообщили в Высшем совете правосудия (ВРП).

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Дисциплинарная палата применила к судье представление об увольнении. Это означает, что Илья Лонский отстраняется от должности до тех пор, пока СРП не утвердит решение о его увольнении или не отменит представление.

В СРП отметили, что деятельность Лонского может порочить звание судьи или подрывать авторитет правосудия. Кроме того, он вмешивался в работу коллег.

Что известно о деле

По данным следствия, судья Илья Лонский получил 2 тыс. долларов США от военнослужащего за вынесение нужного решения по делу об административном правонарушении. Сделка денег проходила через адвоката Евгения Берестового. Тот должен был уговорить военного дать взятку другому судье этого же суда, получить деньги и передать часть суммы Лонскому.

Напомним, адвокату приговор уже вынесли. Что касается самого судьи, ВАКС остановил производство, ведь мобилизовался в ряды Вооруженных сил. Дело продолжат после того, как судья уволит с военной службы.