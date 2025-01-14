В Одеській області відсторонили суддю, який відмазував від мобілізації

Суддя Валентин Заверюха. Фото: УСІ

Суддю Білгород-Дністровського міськрайонного суду Валентина Заверюху тимчасово відсторонили від здійснення правосуддя. Він фігурує у справі про ухилення від призову та переправлення військовозобов'язаних за кордон.

Про це повідомили у Вищій раді правосуддя у вівторок, 14 січня.

Читайте також:

Що відомо про суддю

Вища рада правосуддя почала дисциплінарну справу щодо Валентина Заверюхи після звернення НАБУ. За версією слідства, суддя у змові з колегами отримував хабарі у великих розмірах та допомагав ухилятися від мобілізації. Йдеться про оформлення фіктивних розлучень з подальшим позбавленням матері права виховання дитини на користь батька. Це давало можливість чоловікам виїздити за кордон.

Нагадаємо, Валентин Заверюха попросив закрити провадження через свою мобілізацію до війська. Але Вища рада правосуддя відхилила його прохання.

Також у справі проходить скандальний суддя Олександр Боярський, який працював у тому самому суді. Вища рада правосуддя ухвалила рішення про відсторонення його від роботи.