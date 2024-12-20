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Відмазував від мобілізації — суддя з Одещини сховався в армії

20 грудня 2024 13:59
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Суддя з Одещини ховається від кримінального переслідування у ЗСУ
Суддя Валентин Заверюха. Фото: УСІ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Валентин Заверюха мобілізувався до ЗСУ і просив закрити дисциплінарну справу щодо себе. Його підозрюють у причетності до схем ухилення від призову та переправлення військовозобов'язаних за кордон.

Про це повідомили у Вищій раді правосуддя.

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Вища рада правосуддя почала дисциплінарну справу щодо Валентина Заверюхи після звернення НАБУ. За версією слідства, суддя у змові з колегами отримував хабарі у великих розмірах та допомагав ухилятися від мобілізації. Йдеться про оформлення фіктивних розлучень з подальшим позбавленням матері права виховання дитини на користь батька. Це давало можливість чоловікам виїздити за кордон.   

Сам Валентин Заверюха попросив закрити провадження через свою мобілізацію до війська. Але ВРП відхилила його прохання. Своє рішення Рада аргументувала тим, що судді не підлягають обов'язковому призову, а Заверюха пішов служити саме тоді, коли проти нього відкрили кримінальну справу. 

Нагадаємо, по цій справі проходить також скандальний суддя Олександр Боярський, який працював у тому самому суді. Вища рада правосуддя ухвалила рішення про відсторонення його від роботи. Також ми повідомляли, що рішення, які дозволяли чоловікам призовного віку виїздити за кордон, були скасовані.

корупція Одеська область судді мобілізація ухилянти

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