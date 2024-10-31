САП перекрила канал виїзду ухилянтів на Одещині

Працівники НАБУ спілкуються з підозрюваними. Фото: САП

Одеський апеляційний суд скасував рішення Білгород-Дністровського суду, яке дозволяло чоловікам призовного віку виїздити за кордон. Рішення ухвалював скандальний суддя Олександр Боярський, який нині перебуває під слідством.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

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Що вирішив суд

САП вимагала скасувати рішення від 26 жовтня 2023 року про визначення місця проживання дитини з батьком. Йдеться про фіктивні розлучення з подальшим позбавленням матері права виховання дитини на користь батька. Це давало можливість чоловікам виїздити за кордон.

Деталі справи

Суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду ухвалював рішення, які дозволяли чоловікам призовного віку уникнути мобілізації та виїхати за кордон. Відомо, що це був Олександр Боярський, якого раніше вже підозрювали у хабарництві.

За свої послуги суддя просив 3,5 тис. доларів. До схеми були причетні співробітники суду та посередники. Потенційних клієнтів вони шукали через оголошення у соцмережах. Слідство встановило, що мали місце випадки виїзду чоловіків за кордон без супроводу дитини, визначення місця проживання дитини на тимчасово окупованій території, підробки процесуальних документів від позивачів та втручання у систему автоматизованого розподілу судових справ. Слідство встановлено факти винесення протягом 2022–2023 років понад 1000 таких рішень.

Олександра Боярського затримали 12 січня за місцем проживання у Білгород-Дністровському. Згодом Вища рада правосуддя відсторонила його від обов'язків.