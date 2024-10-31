САП перекрыла канал выезда ухилянцев в Одесской области

Сотрудники НАБУ общаются с подозреваемыми. Фото: САП

Одесский апелляционный суд упразднил решение Белгород-Днестровского суда, которое позволяло мужчинам призывного возраста выезжать за границу. Решение принимал находящийся под следствием скандальный судья Александр Боярский.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

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Что решил суд

САП потребовала отменить решение от 26 октября 2023 года об определении места жительства ребенка с отцом. Речь идет о фиктивных разводах с последующим лишением матери права воспитания ребенка в пользу отца. Это давало возможность мужчинам выезжать за границу.

Детали дела

Судья Белгород-Днестровского горрайонного суда принимал решения, позволявшие мужчинам призывного возраста избежать мобилизации и уехать за границу. Известно, что это был Александр Боярский, ранее подозреваемый во взяточничестве.

За свои услуги судья просил 3,5 тысячи долларов США. К схеме были причастны сотрудники суда и посредники. Потенциальных клиентов они искали через объявления в соцсетях. Следствие установило, что имели место случаи выезда мужчин за границу без сопровождения ребенка, определение места проживания ребенка на временно оккупированной территории, подделка процессуальных документов от истцов и вмешательство в систему автоматизированного распределения судебных дел. Следствием установлены факты вынесения в течение 2022–2023 годов более 1000 таких решений.

Александр Боярский был задержан 12 января по месту жительства в Белгород-Днестровском. Впоследствии Высший совет правосудия отстранил его от обязанностей.