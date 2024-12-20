Судья из Одесчины скрывается от уголовного преследования в ВСУ

Судья Валентин Заверюха. Фото: УСИ

Судья Белгород-Днестровского горрайонного суда Валентин Заверюха мобилизовался в ВСУ и просил закрыть дисциплинарное дело в отношении себя. Его подозревают в причастности к схемам уклонения от призыва и переправки военнообязанных за границу.

Об этом сообщили в Высшем совете правосудия.

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Высший совет правосудия начал дисциплинарное дело в отношении Валентина Заверюхи после обращения НАБУ. По версии следствия, судья в сговоре с коллегами получал взятки в больших размерах и помогал уклоняться от мобилизации. Речь идет об оформлении фиктивных разводов с последующим лишением матери права на воспитание ребенка в пользу отца. Это давало возможность мужчинам выезжать за границу.

Сам Валентин Заверюха попросил закрыть производство из-за своей мобилизации в армию. Но ВСП отклонил его просьбу. Свое решение Рада аргументировала тем, что судьи не подлежат обязательному призыву, а Заверюха отправился служить именно тогда, когда против него возбудили уголовное дело.

Напомним, по этому делу проходит также скандальный судья Александр Боярский, работавший в том же суде. Высший совет правосудия принял решение об отстранении его от работы. Также мы сообщали, что решения, позволявшие мужчинам призывного возраста выезжать за границу, были отменены.