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Отмазывал от мобилизации — судья из Одесчины скрылся в армии

20 декабря 2024 13:59
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Судья из Одесчины скрывается от уголовного преследования в ВСУ
Судья Валентин Заверюха. Фото: УСИ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Судья Белгород-Днестровского горрайонного суда Валентин Заверюха мобилизовался в ВСУ и просил закрыть дисциплинарное дело в отношении себя. Его подозревают в причастности к схемам уклонения от призыва и переправки военнообязанных за границу.

Об этом сообщили в Высшем совете правосудия.

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Высший совет правосудия начал дисциплинарное дело в отношении Валентина Заверюхи после обращения НАБУ. По версии следствия, судья в сговоре с коллегами получал взятки в больших размерах и помогал уклоняться от мобилизации. Речь идет об оформлении фиктивных разводов с последующим лишением матери права на воспитание ребенка в пользу отца. Это давало возможность мужчинам выезжать за границу.

Сам Валентин Заверюха попросил закрыть производство из-за своей мобилизации в армию. Но ВСП отклонил его просьбу. Свое решение Рада аргументировала тем, что судьи не подлежат обязательному призыву, а Заверюха отправился служить именно тогда, когда против него возбудили уголовное дело.

Напомним, по этому делу проходит также скандальный судья Александр Боярский, работавший в том же суде. Высший совет правосудия принял решение об отстранении его от работы. Также мы сообщали, что решения, позволявшие мужчинам призывного возраста выезжать за границу, были отменены.

коррупция Одесская область судьи мобилизация уклонисты

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