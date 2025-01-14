В Одесской области отстранили судью, который отмазывал от мобилизации

Судья Валентин Заверюха. Фото: УСИ

Суддю Белгород-Днестровского горрайонного суда Валентина Заверюху временно отстранили от осуществления правосудия. Он фигурирует в деле об уклонении от призыва и переправке военнообязанных за границу.

Об этом сообщили в Высшем совете правосудия во вторник, 14 января.

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Высший совет правосудия начал дисциплинарное дело в отношении Валентина Заверюхи после обращения НАБУ. По версии следствия, судья в сговоре с коллегами получал взятки в крупных размерах и помогал уклоняться от мобилизации. Речь идет об оформлении фиктивных разводов с последующим лишением матери права воспитания ребенка в пользу отца. Это давало возможность мужчинам выезжать за границу.

Напомним, Валентин Заверюха попросил закрыть производство из-за своей мобилизации в армию. Но Высший совет правосудия отклонил его просьбу.

Также по делу проходит скандальный судья Александр Боярский, который работал в том же суде. Высший совет правосудия принял решение об отстранении его от работы.

Высший совет правосудия принял решение об отстранении его от работы.