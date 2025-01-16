Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Сховалася у ЗСУ, попалася на пияцтві — скандал з одеською суддею arrow

Сховалася у ЗСУ, попалася на пияцтві — скандал з одеською суддею

16 січня 2025 14:27
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Одеська суддя-хабарниця мобілізувалася, але попалася на пияцтві
Одеська суддя Людмила Салтан. Фото: Київський райсуд
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Суддю Київського райсуду Одеси Людмилу Салтан підозрюють у хабарництві. Вона мобілізувалася до війська, але знову потрапила у скандал.  

Про це повідомляє "Слідство.Інфо"

Читайте також:

З суддів у матроси

Людмила Салтан записалася матросом резерву до 36-ї окремої бригади морської піхоти. Згодом вона перевелася до іншої частини. Безпосередній командир у листі до Вищої ради правосуддя стверджує, що вона не брала участь у бойових діях. Більш того, жінка з'явилася на службі у стані алкогольного сп'яніння. Щодо неї склали адміністративний протокол, матеріали скерували до суду. 

У чому підозрюють суддю

За даними Вищої ради правосуддя, у березні 2023 року Людмила Салтан запропонувала одному з учасників цивільної справи дати їй хабар у 4 тис. доларів за потрібне рішення. При цьому вона просила принести гроші швидше, бо скоро піде у відпустку. Чоловік не захотів платити й звернувся до правоохоронців. Після цього суддю затримало НАБУ.

Людмилі Салтан повідомили про підозру у корупції. Їй загрожує до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна й забороною обіймати певні посади протягом трьох років. Вища рада правосуддя відсторонила її від роботи. Після цього вона мобілізувалася до ЗСУ. 

Нагадаємо, що до лав Збройних Сил став інший суддя з Одещини, який є фігурантом кримінальної справи — Валентин Заверюха. Його підозрюють у сприянні ухиленню від мобілізації та переправленні військовозобов'язаних через кордон. 

Також в Одесі звільняють скандального суддю Іллю Лонського. Слідство вважає, що він отримав 2 тис. доларів за винесення потрібного рішення у справі про адміністративне правопорушення.

Одеса ЗСУ корупція судді Новини Одеси

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

15:04 Україна підписала угоду з Британією про 100-річне партнерство

15:01 На Україну суне негода — прогноз погоди від Діденко на завтра

14:59 Ні житла, ні авто, ні грошей — що декларує директор КП з Одеси

14:58 У Харкові судили керівника підприємства, яке працювало на Росію

14:50 Як зросли зарплати в Україні — статистика вакансій та галузей

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

14:49 Українські біатлоністи виграли золото на Універсіаді-2025

14:30 Зарплати в мінусі — які професії постраждали найбільше у 2024

14:29 ЗСУ атакували нафтобазу "Ліскінська" у Воронезькій області — фото

14:28 На Харків суне снігова буря та мороз — прогноз погоди на завтра

14:27 Сховалася у ЗСУ, попалася на пияцтві — скандал з одеською суддею

Термінова новина

15:04 Україна підписала угоду з Британією про 100-річне партнерство

15:01 На Україну суне негода — прогноз погоди від Діденко на завтра

14:59 Ні житла, ні авто, ні грошей — що декларує директор КП з Одеси

14:58 У Харкові судили керівника підприємства, яке працювало на Росію

14:50 Як зросли зарплати в Україні — статистика вакансій та галузей

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

14:49 Українські біатлоністи виграли золото на Універсіаді-2025

14:30 Зарплати в мінусі — які професії постраждали найбільше у 2024

14:29 ЗСУ атакували нафтобазу "Ліскінська" у Воронезькій області — фото

14:28 На Харків суне снігова буря та мороз — прогноз погоди на завтра

14:27 Сховалася у ЗСУ, попалася на пияцтві — скандал з одеською суддею

14:50 Як зросли зарплати в Україні — статистика вакансій та галузей

06:40 В Україні оновились ціни на золото — тарифи ломбардів у січні

Ексклюзив

06:33 Повторна ВЛК у лютому — кого з військовозобовʼязаних стосується

06:20 Чесні цифри — як змінювалася мінімальна зарплата у доларах

06:04 Як вагнерівці, Шторм Z і V воюють за Україну, — інтерв'ю РДК

15 січня 2025
Ексклюзив

18:49 Мобілізація заброньованих в 2025 році — юрист про нові правила

06:40 Нові ціни на кольорові метали в Україні — вартість латуні дивує

Ексклюзив

06:37 Наслідки екотерору з боку РФ — що буде з Чорним морем

14 січня 2025

06:40 Нові ціни на алюміній у січні — яка вартість металів в Україні

06:20 Наздоганяємо Європу — порівняння цін на оренду в Україні та ЄС

Text

13:17 Стармер і Макрон говорили про миротворців в Україні, — День.LIVE

Text

13:04 Речник ОК "Захід" пояснив нюанси підготовки новобранців

Text

11:37 Командир РДК пояснив, що змушує росіян йти на війну в Україну

Text

08:00 Що вимагатиме Путін на переговорах з Трампом — ефір Ранок.LIVE

Text

03:00 Стало відомо, чому РДК не беруть участі в боях у Курській області

15 січня 2025
Text

23:40 Попенко заявив про критичний стан 800 км тепломереж у Києві

Text

21:20 Засновник РДК про росіян на боці України — інтерв'ю Вечір.LIVE

Text

18:10 Зеленський назвав чотири умови для миру — ефір Вечір.LIVE

Text

16:49 Екстрена зустріч з Дудою у Польщі — ефір Новини.LIVE

Text

16:34 Нардеп прокоментував чутки про цензуру у законі про медіа

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

14 січня 2025

08:58 У Словаччині школяр з прапором України не потис руку президенту

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

8 січня 2025

13:27 Індексація пенсій — чому виплати зростуть несуттєво