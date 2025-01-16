Одеська суддя-хабарниця мобілізувалася, але попалася на пияцтві

Сховалася у ЗСУ, попалася на пияцтві — скандал з одеською суддею
Суддю Київського райсуду Одеси Людмилу Салтан підозрюють у хабарництві. Вона мобілізувалася до війська, але знову потрапила у скандал.
Про це повідомляє "Слідство.Інфо".
З суддів у матроси
Людмила Салтан записалася матросом резерву до 36-ї окремої бригади морської піхоти. Згодом вона перевелася до іншої частини. Безпосередній командир у листі до Вищої ради правосуддя стверджує, що вона не брала участь у бойових діях. Більш того, жінка з'явилася на службі у стані алкогольного сп'яніння. Щодо неї склали адміністративний протокол, матеріали скерували до суду.
У чому підозрюють суддю
За даними Вищої ради правосуддя, у березні 2023 року Людмила Салтан запропонувала одному з учасників цивільної справи дати їй хабар у 4 тис. доларів за потрібне рішення. При цьому вона просила принести гроші швидше, бо скоро піде у відпустку. Чоловік не захотів платити й звернувся до правоохоронців. Після цього суддю затримало НАБУ.
Людмилі Салтан повідомили про підозру у корупції. Їй загрожує до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна й забороною обіймати певні посади протягом трьох років. Вища рада правосуддя відсторонила її від роботи. Після цього вона мобілізувалася до ЗСУ.
Нагадаємо, що до лав Збройних Сил став інший суддя з Одещини, який є фігурантом кримінальної справи — Валентин Заверюха. Його підозрюють у сприянні ухиленню від мобілізації та переправленні військовозобов'язаних через кордон.
Також в Одесі звільняють скандального суддю Іллю Лонського. Слідство вважає, що він отримав 2 тис. доларів за винесення потрібного рішення у справі про адміністративне правопорушення.
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